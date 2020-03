"Estoy casada hace cuatro años, muy bien. Todo el mundo me pregunta por qué me volví a casar y lo hice, más allá de que estaba enamorada, por mi hija. Elegí a Emanuel como el padre de mi hija, no me equivoque. Me hubiese casado otra vez con él", reveló Paula Volpe en "El Show del Espectáculo" , el ciclo de AM 1300 La Salada. La blonda, también contó cuál fue el momento más duro de su vida. "Sufrí depresión. Fue en 2009 cuando termine de separarme y hubo un cambio en mi vida. Estuve dos años mal y hasta hoy sigo con medicación porque es una enfermedad que no tiene cura Es horrible lo que padecí, no se lo deseo a nadie. Emanuel no tuvo nada que ver porque nos llevamos fantástico. Es más, a veces salimos con mi marido, la nena y él también viene". En otro tramo de la entrevista contó que no padeció violencia de género, pero "sí de acoso laboral, pero eso ocurre en todos los ámbitos y, en cuanto a si fui infiel alguna vez, confieso que sí", finalizó con el humor que la caracteriza y una sinceridad a prueba de fuego.

La actriz conduce junto a Claudio Morgado un noticiero en el canal 22.