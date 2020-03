Benjamín Vicuña atraviesa los días de cuarentena en su casa de Uruguay, junto a su mujer, la China Suárez, y su hija menor, Magnolia. Tranquilo, pero alerta, el actor y su familia permanecen aislados.

Hace algunos días, su pareja escribió que no entendía cómo algunas personas podían hacer tantas cosas al día, ya que ella, por encargarse de las tareas del hogar y de su hija, terminaba cansada. Tiempo después, tratando de lidiar con los problemas, hizo un descargo: "Es normal sentirse deprimido, angustiado, asfixiado, con incertidumbre. Personalmente, mi nivel de exigencia para conmigo y los demás es muy alto, y me doy cuenta que en este momento de mi vida no queda otra que dejar de exigirme/exigir", explicó Suárez.

Ahora fue Benjamín quien habló, en redes y en "Intrusos", donde contó cómo maneja la distancia con sus hijos varones, Bautista, Beltrán y Benicio, quienes viven con su madre, Pampita, pero también criticó la situación en Chile. "Estoy impactado con lo que ha generado esto a nivel mundial, y generando un llamado de atención a la autoridad chilena, que recién ayer decretaron la cuarentena oficial, para mí se atrasaron más de la cuenta", opinó. Y explicó la importancia de estar atentos a sus hijos: "Estamos tratando de transmitir paz a los niños, que por supuesto perciben todo y lo van a recordar siempre".

En redes había reflexionado más detalladamente sobre la gran crisis que nos toca vivir: "Es un momento para enseñar sobre solidaridad y hermandad. Somos uno, el planeta se vuelve pequeño como sus manos y la humanidad cercana como el barrio en que vivimos. Podemos contarles a nuestros hijos que el planeta también se enferma, pero que con sus manitos podremos cambiar el futuro".