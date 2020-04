El presente lo encuentra en Olimpia (Honduras), pero Pedro Troglio siente que en su trayectoria como técnico tiene una deuda con Independiente, con el que peleó el Apertura 2007 y al que desea regresar para "sacarse la espina" de consagrarlo campeón.

"Llegué con poca experiencia a Independiente. Pude pelear el campeonato hasta la fecha 13, pero las lesiones no nos dejaron llegar más lejos. En líneas generales, creo que tuve un gran paso por el club, pero no salir campeón en un grande te complica. Por eso, me gustaría, en algún futuro, volver", confesó en declaraciones al programa radial Amplitud Independiente (AM 660).

En su experiencia como entrenador del Rojo, Troglio dirigió 26 partidos, con 11 victorias, 5 empates y 10 derrotas.

Respecto a la actualidad del conjunto de Avellaneda, aseguró que "está tratando de acomodarse a la sangría de jugadores que sufrió, eso puede tardar su tiempo. En los equipos grandes es continua la necesidad de ganar y yo no tenía espalda para aguantar un par de resultados como, por ahí, tiene ahora Lucas Pusineri, que fue parte de la historia del club".