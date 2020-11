El ex presidente de Uruguay Tabaré Vázquez continúa internado en su casa y "no se rinde" tras conocerse durante las últimas horas una recaída vinculada al cáncer que le fue diagnosticado en 2019. "Estuve con él un buen rato conversando, el cáncer te da días buenos y de los otros. Él no se rinde", dijo una fuente cercana al ex mandatario. Según informaron los medios locales en la noche del viernes, Vázquez, de 80 años, se encuentra en su residencia rodeado de sus familiares más íntimos, ya que prefirió no ser internado. "Tabaré Vázquez se encuentra en una situación muy delicada. Está en su casa con su familia más cercana", escribió el periodista Andrés Danza, de la revista uruguaya Búsqueda, en su cuenta de Twitter.