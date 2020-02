L as peritos que evaluaron hace nueve días a Fabián Tablado, quien hace 24 años mató de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló y recuperará la libertad el próximo viernes, concluyeron que presenta sus facultades mentales normales aunque opinaron que no está en condiciones de ejercer la responsabilidad parental sobre sus hijas mellizas. El informe lleva la firma de las dos médicas psiquiatras que el 17 de febrero se entrevistaron y evaluaron la salud mental de Tablado cuando lo trasladaron del penal de Campana, donde cumple su condena, a la Asesoría Pericial de San Isidro. "La primera conclusión es que Tablado no presenta trastorno psicótico ni psicoorgánico y sus facultades mentales encuadran dentro de la normalidad", reveló una fuente judicial. Pero por otro lado, y teniendo en cuenta cuál era el objetivo de esta pericia, las mismas especialistas consideraron que Tablado "actualmente no cuenta con recursos necesarios para ejercer la responsabilidad parental" respecto de sus hijas mellizas de 11 años. El peritaje había sido ordenado por el juez de Ejecución Penal de San Isidro Alejandro David, a pedido del fiscal del mismo fuero, Rodrigo Caro. El objetivo planteado por el fiscal era determinar si, ante su inminente liberación, Tablado representaba un peligro para sí, para terceros y, en especial, para su ex mujer, Roxana Villarejo, y sus hijas.