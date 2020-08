U nos 460 kilómetros nos separan de una de las provincias más cerveceras de la Argentina, repleta de opciones para quienes buscan las diversas estructuras de pesca que se puedan desafiar y que combina, además, turismo rural, aventura y grandes urbes desde donde hacer base y recorrer un territorio todavía por descubrir para los porteños.

Debido a las normativas impuestas por la emergencia sanitaria que vivimos en nuestro país, todavía no podemos trasladarnos entre provincias para disfrutar de una actividad que tanto convoca a miles de aficionados, pero sí lo pueden hacer los locales, como es el caso de nuestro colega y director de Chamigo Producciones, Adrián Ayala. Esto nos contaba:

"Los alrededores de la ciudad capital de la provincia de Santa Fe se destacan por ser un gran humedal. Lagunas, arroyos, ríos, rodean a la ciudad y brindan un espacio natural ideal para la fauna ictícola. En este sentido, a pesar de la terrible bajante de los ríos, aún se puede llegar a encontrar espejos de agua ideales para la pesca urbana de unas horas, y de cercanía al hogar o lugar de trabajo. Así, luego de una pausa nunca antes vivida, regresamos, y con mi compañero de este ‘viaje’, Luciano Giraudo, nos animamos a vadear un poco; después de más de 110 días volví a sentir la sensación de un pez en la caña y esa alegría distinta fue gracias a la famosa ‘tarucha’, una noble especie que cada vez tiene más adeptos. Equipados con accesorios livianos de la marca Waterdog y Kunnan, que pueden ser transportados cómodamente en vehículos y luego aptos para caminatas, nos permitió elegir alguno de los sectores donde podemos buscar esta especie deportiva. Si bien el día presentaba altas temperaturas, los días previos habían sido de frío, por lo que presagiábamos que el agua estaría en condiciones difíciles. Por lo tanto, nuestra elección de primera fue ir a señuelos que bajen, pero también la dificultad estaba marcada en la escasa profundidad que presentan las lagunas en esta etapa del año, marcada por una bajante que lleva meses. Luego de una hora de intentar e intentar, movernos, caminar, andar y evitar que la ansiedad juegue su papel negativo, llegó nuestro premio. Luciano fue el primero en sentir esa sensación única que es tener un pez en la caña. Arriba la primera tararira ‘invernal y pospandemia’. Rápidamente me tocó a mí, y fue por partida doble casi una tras otra. Cerramos la jornada con otra caminata, volviendo al primer lugar donde no tuvimos suerte, y nos sacamos las ganas de lograr dos capturas más. Así terminó nuestra jornada de cuatro horas, con una alegría que nuestra cara no podía disimular. Fuimos otras personas, y esos son detalles emocionales que sólo un pescador puede entender".

Equipamiento utilizado: Reels Bajo Perfil: Modelo Sparta de Kunnan equipado con multifilamento 0.30 / Modelo Rival de Waterdog equipado con multifilamento 0.50. Cañas: Modelo Banshee 1 Tramo - 2.0 m de 10-20 Lb // Modelo Luxgen de Waterdog 2 Tramos / 1.95 m de 10-20 Lb.