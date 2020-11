El taxista denunciado por una joven pasajera por intento de secuestro en Rosario se presentó en el Centro de Justicia Penal (CJP), y entregó su teléfono celular y el de su hijo para que sean sometidos a pericias. "No tengo nada que ocultar. Por eso me pongo a disposición de la Justicia", afirmó el chofer. Por el momento la denuncia de Sofía se evaluará en la Unidad de Delitos contra la Integridad sexual. Allí se analizará si los datos aportados configuran un delito penal y,consecuentemente, se iniciará una investigación. El taxista denunciado realizó una presentación espontánea, consintió dejar que su celular sea revisado y aportó los audios de la conversación completa con su hijo referidos a organizar una juntada para comer, a la cual se hace alusión por parte de la joven denunciante. El chofer, además, aportó el GPS de su taxi, el que, por orden del fiscal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual, Ramiro González Raggio, solicitó analizar. El fiscal citó a la denunciante a presentarse para prestar declaración y además solicitó constatar los locales de comidas mencionados por el taxista en su relato. Por otra parte, se determinó que la revisión de las cámaras de seguridad de los locales, como también el relevamiento de cámaras para corroborar datos aportados por el conductor. El chofer habló con los periodistas y volvió a narrar lo que ocurrió a partir de ser abordado por Sofía. "En 27 de Febrero y Entre Ríos le envié un mensaje a mi hijo diciéndole que me espere, que en media hora iría para allá. En ese momento, la chica me pasó el dinero y me dijo: ‘Cobrame que me bajo, cobrame que me bajo; quedate con el vuelto’. Salió del coche y se fue corriendo", dijo.