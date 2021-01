T aylor Swift es una de las artistas más importantes de los últimos años, y clara muestra de ello es la repercusión y las cifras que tienen cada uno de sus lanzamientos. Durante el 2020, la pandemia no la frenó y lanzó, no sólo uno, sino dos discos: "Folklore" y "Evermore", que fueron sus trabajos más maduros, aclamados por la crítica e hicieron crecer su público a nivel internacional. Su primer récord de 2020 fue cuando, en menos de una semana, "Cardigan", "The 1" y "Exile", tres temas de "Folklore", lanzado en julio, entraron en el Top 10 del ranking Billboard. Ahora, si bien fue desplazada del primer lugar de la tradicional lista por unas semanas por el disco "Whole lotta red" del rapero Playboi Carti, Taylor permanece en el ránking de Billboard 200, que compila los lanzamientos con números del acumulado de ventas físicas y online, descargas y reproducciones en plataformas.

La vocalista de 31 años acumula en dicha lista 51 semanas no consecutivas. Vale decir que esta estadística contempla toda la carrera de un artista, por lo que Swift consigue este logro gracias a los ocho álbumes de estudio que editó desde sus inicios, cuando tenía 17 años. Con sus 51 semanas de permanencia iguala a la cifra de Michael Jackson y sólo le resta por superar a Garth Brooks, que llegó a 52, y luego, un poco más adelante, a Elvis Presley que está en las 67 semanas. Allá en lo alto están The Beatles con nada menos que 132 semanas.

Se presagia que "Evermore" logrará que en la próxima semana la cantautora superará al Rey del Pop y alcanzará a Brooks, dado que el disco fue publicado en septiembre y sus fans no piensan dejar de consumir las nuevas canciones.