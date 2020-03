L os días no son los mejores para Ricardo Centurión. El sorpresivo fallecimiento de su novia Melody Pasini, de 25 años, lo encuentra inmerso en una profunda crisis de angustia y dolor, y las horas se tornan cada vez más difíciles para el jugador de Vélez, quien todavía no había logrado digerir la pérdida de su abuela Yaya, una mujer clave en su crianza. Así y todo, en las últimas horas Centu encontró algo de fuerzas para despedir a Melody con una sentida publicación en Instagram. "Te voy a amar siempre, mi amor", fueron las palabras del mediocampista.

A principio de mes, Centurión se vio muy afectado por el fallecimiento de su querida abuela, una gran protectora durante su infancia, y este último domingo el destino le deparó un golpe aún más duro con la muerte de su compañera de vida, quien sufrió un paro cardíaco mientras manejaba su auto por Lanús rumbo a Banfield y, ya descompensada, impactó contra un vehículo estacionado. Si bien Centu se acercó hasta el lugar del hecho, donde tuvo una crisis de nervios y rompió en llanto, horas más tarde, en la madrugada del lunes, le dedicó un mensaje a su amada Melody. "Te voy a amar siempre, mi amor", le escribió el futbolista de 27 años a su novia, con quien mantenía relación desde hacía cuatro años, y acompañó la publicación con una foto de ambos sonrientes. Y más tarde, el jugador del Fortín le dedicó una historia a Melody, quien había sido transplantada de corazón 13 años atrás, en 2015 había superado un cáncer y tenía tres stents. "Me voy a morir de tristeza. No es justo. Por qué no me llevaste a mí. Y hoy cómo hago para darte mi último adiós, mi hermosa Melody", expresó un dolido Centurión.