La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados empezó una serie de encuentros informales en el marco del proyecto de ley sobre teletrabajo, que buscará, entre otros puntos, regulaciones acerca de la jornada laboral, el derecho a la desconexión digital y el consentimiento por escrito. Las centrales obreras dieron el visto bueno. La comisión presidida por Vanesa Siley (Frente de Todos) dio el puntapié inicial para aprobar una iniciativa consensuada entre todos los bloques, en una reunión informativa donde la CGT, las dos CTA y varios sindicatos plantearon su postura. "Estábamos esperando otro momento, post-pandemia, para el tratamiento de este tema, que viene desde hace muchos años, pero la pandemia ha acelerado todos los procesos", observó Daer. De todos modos, el cegetista expresó que tienen "una mirada correcta" respecto de la iniciativa, más allá de "algunos matices", y aclaró que el teletrabajo "es una modalidad laboral y no una actividad laboral". Al referirse a los detalles, destacó la decisión de no fijar un plazo para articular la ley con los convenios colectivos de trabajo, dado que originalmente se establecía un período de 180 días. "Si persiste esta situación y no tenés fuerza sindical, es muy difícil discutir en el marco de un convenio colectivo. Que no existan plazos abre una negociación que es libre para las partes", consideró.

Respecto de la compensación de gastos, Daer sostuvo que debe ser excluida del cálculo de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias. "Si bien creemos que la oportunidad del debate tendría que ser a posteriori, creemos también que los consensos que se generaron en la comisión ameritan que esto avance", admitió el secretario general de la CGT. Acuña coincidió en ese aspecto, al indicar que el teletrabajo es "algo que tenemos funcionando y que había que reconocerlo y ordenarlo" más allá del momento de la discusión. Numerosos dirigentes sindicales de los sectores de la informática y las telecomunicaciones expusieron en la reunión virtual y apoyaron, en su mayoría, la regulación del teletrabajo, aunque algunos hicieron observaciones Horacio Arreceygor, de SATSAID (Sindicato Argentino de Televisión Servicios Audiovisuales, Interactivos y de Datos) reveló que en su caso recibieron "una cantidad espeluznante de denuncias de trabajadores por la cantidad de horas" trabajadas con esta modalidad. También señaló que "va a haber que trabajar mucho la penalidad para cuando las empresas incumplan" la ley, algo que consideró como un punto flojo del proyecto.