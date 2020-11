E ste 2020 no solamente trajo aparejada una nueva normalidad en la rutina diaria de la gente, sino que además aceleró una iniciativa que muchos expertos de la rama de los Recursos Humanos venían barajando desde hace tiempo: el trabajo a distancia, "home office" o, simplemente, teletrabajo. Después de modificar necesariamente las prácticas laborales como consecuencia del ASPO, el Poder Legislativo elaboró en el mes de agosto la Ley de Teletrabajo con el objetivo de ponerle un marco jurídico y legal a la nueva modalidad. Sin entrar en juicios sobre la calidad de la misma, se instauró una nueva realidad de implicancia laboral para muchos rubros.

Visto desde el lado del empleado, la ley 27.555 habla de los derechos prestacionales, espaciales y temporales. En el capítulo VI, artículo 3° especifica que "gozarán de los mismos derechos y obligaciones que las personas que trabajan bajo la modalidad presencial y su remuneración no podrá ser inferior a la que percibían o percibirían bajo la modalidad presencial", mientras que en el 5° se agrega la figura "Derecho a la desconexión digital", que aclara taxativamente que "el empleador no podrá exigir a la persona que trabaja la realización de tareas, ni remitirle comunicaciones, por ningún medio, fuera de la jornada laboral". Esto significa que las empresas que adopten esta nueva modalidad no podrán bajarles el sueldo a sus empleados ni tampoco exigirles un horario extendido al que tenían de manera presencial.

Muchas empresas que se adaptaron rápidamente a esta situación pudieron reducir sus costos fijos por las cancelaciones de alquileres de lugares de trabajo, con todos los gastos que esto trae consigo: abonos de servicios, seguros. En empresas de gran envergadura se debió reconfigurar los espacios de trabajo con la finalidad de respetar distanciamientos mínimos requeridos.

La licenciada Erika Wimmer, especialista en Recursos Humanos, explica cuáles serían las ventajas y desventajas de esta nueva modalidad: "En la parte económica, desaparecen los gastos en los que incurre un trabajador en la rutina diaria, como ser los viáticos y la comida, que generalmente son más caros fuera de casa. El tiempo es otro factor preponderante, que si alcanzamos a monetizarlo podemos notar que se obtiene un ahorro fundamental, más para aquellos trabajadores que deben viajar desde el conurbano hacia la ciudad de Buenos Aires. Además, se suma a que estando en casa existe la comodidad del hogar y la posibilidad de que los padres puedan estar al cuidado de los chicos".

Así como existen ventajas visibles, también a la hora de hacer un balance debemos tener en cuenta el saldo negativo: "Dependiendo de la cultura de la empresa, es difícil que se respete el famoso derecho a la desconexión: se trabaja más tiempo, no hay horarios. Por un lado, podemos equilibrar actividades dentro de la casa, como cocinar, cuidar los chicos o el quehacer hogareño, pero el celular no para y hay reuniones a toda hora. Es como que el empleado termina estando el cien por ciento de su tiempo a disposición. Además, sería adecuado que se pueda contemplar a todos los teletrabajadores con el beneficio del equipo ergonómico necesario para una jornada cómoda: escritorio, una silla adecuada, ya que las hogareñas pueden traer problemas cervicales a futuro. Algunas empresas lo hicieron, pero estamos muy lejos de lo ideal".

Para ello, y como salida elegante, Wimmer resume: "Lo importante es que sea todo a su justa medida: unos días teletrabajo y otros, oficina. Eso ayuda también a retomar el contacto con el exterior, y lograr mantener la cotidianeidad con compañeros y pares para alcanzar una vida cuidada y social en su justa medida".

Lo cierto es que aún estamos a medio camino por recorrer, ya que lo esencial para llevar a cabo con éxito esta modalidad es, en primera instancia, entenderla como un nuevo escenario con las condiciones que requiera para llevarla a cabo y fundamentalmente entender que el teletrabajo no es un beneficio para el empleado, sino que es una nueva modalidad de trabajo que conlleva las mismas responsabilidades y nuevos desafíos.