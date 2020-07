E l abogado Carlos Muriete, a cargo de la defensa de los hermanos Agustín y Facundo Zaeta por el crimen del empresario Fabián Gutiérrez en El Calafate, confirmó ayer que su colega Carlos Telleldín arribará en las próximas horas a la villa turística para unirse al equipo.

"Va a estar acompañando a la defensa de los hermanos Zaeta", aseguró Muriete en diálogo con LU12 AM680 Río Gallegos. "Yo lo invité, él aceptó y después se lo propuse a la familia, para conformar el equipo técnico con los abogados que ya están. Va a dar una apoyatura técnica y a razonar y pensar las pruebas y los hechos", agregó el letrado. Cabe recordar que Telleldín se recibió de abogado en prisión. Ex vendedor de vehículos usados y siniestrados, fue acusado de ser el entregador del coche bomba que se utilizó en el atentado terrorista a la mutual judía AMIA en Buenos Aires el 18 de julio de 1994.

Acerca de la eventual declaración de Facundo Zaeta, Muriete dijo que "estamos esperando que se comprueben las pruebas para ver si va a declarar o no, respecto al informe de autopsia que no hemos recepcionado". En el caso de Agustín Zaeta, "declaró por más de cinco horas explicando cómo fue su vida en esos días que ocurrieron los hechos, desvinculándose totalmente de su participación", mencionó.

Por otro lado, Muriete se refirió a la novia de Facundo, Fiona Wyss, que también prestó declaración testimonial: "No es más que testigo", apuntó.

Recusación rechazada

En tanto, el juez que investiga el crimen de Gutiérrez, en El Calafate, Santa Cruz, rechazó un pedido para recusar a la fiscal del caso, Natalia Mercado, realizado por una de las defensas. "He resuelto el pedido de recusación de la fiscal y no le he hecho lugar", informó el juez penal de El Calafate Carlos Narvarte, a cargo de la investigación del crimen. "Las causales invocadas por el defensor no las probó, no las demostró y el solo hecho de ser la sobrina de la ex presidenta (Cristina Fernández de Kirchner) y la hija de la gobernadora (Alicia Kirchner) no es suficiente", sostuvo el magistrado, en declaraciones al periodismo.