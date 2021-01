A l menos 50 réplicas ya fueron registradas como consecuencia del tremendo sismo que se produjo 57 kilómetros al sudoeste de la capital de San Juan, que alcanzó 6,4 grados en la escala de Richter. El terremoto causó destrozos en distintos puntos de la provincia y uno de los departamentos más afectados fue Pocito. Allí las familias de la zona de Aberastain entre calles 14 y 15 quedaron literalmente entre los escombros luego de que el sismo derrumbara partes de las distintas viviendas.

Techos de caña, paredes de adobe y hasta palos llegaron a caerse por la fuerte vibración del movimiento telúrico. Sus habitantes, desconsolados, no encontraban respuestas a lo ocurrido. Ahora viene la ardua tarea de la reconstrucción. El geofísico del Inpres Gerardo Sánchez confirmó que "las réplicas percibidas fueron al menos 12 y no percibidas llevamos más de 50, pero hasta el momento no podemos precisar el número exacto porque estamos procesando y actualizando la información a medida que vamos recibiendo".

Sánchez añadió que la réplica más fuerte "ya ocurrió a las 0.37 horas y fue de una magnitud de 4,9 grados, por lo menos, es la que esperamos como la más fuerte, no esperamos una réplica con magnitud mayor". Y aclaró: "Aunque no es concluyente que no pueda ocurrir en los patrones normales no estaría siendo lo común (que se registre una de mayor intensidad)".

Como consecuencia del cimbronazo, el temblor fue percibido en las provincias de Cuyo e incluso en edificios altos de Córdoba, La Rioja y Entre Ríos. En cuanto a la evaluación de los daños, el secretario de seguridad de San Juan, Carlos Munisaga, aseguró que el sismo no provocó "muertos ni heridos graves", y de hecho ya "no hay internados", pero sí ocasionó "daños en la habitabilidad" de unas "15 o 20 viviendas precarias por departamento".

En tanto, en la provincia de Mendoza se reportaron al menos doce derrumbes menores, según confirmaron voceros de Defensa Civil de la provincia cuyana. Las Heras fue el departamento que más daños registró y según el reporte brindado por Defensa Civil, sufrió el derrumbe de una medianera, canto rodado (Uspallata), desprendimiento de techo, una mampostería, dos techos y una pared agrietada.

Además, en Maipú se registró el derrumbe de una vivienda, mientras que en Guaymallén una vivienda sufrió el agrietamiento en dos paredes y en Junín, caída de canto rodado. "En ninguno de los casos reportados por los coordinadores municipales hubo que lamentar víctimas humanas", indicaron los voceros.

El sismo de 6,4 grados en la escala de Richter se produjo en los últimos minutos del lunes y tuvo su epicentro en la localidad sanjuanina de Villa Media Agua, según lo informado por el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres). Horas después, hubo otros dos movimientos telúricos, una replica de 4,4 grados 93 kilómetros al este de San Juan a las 0.03; y otra de 5,1 a las 0.37, 42 kilómetros al sudoeste de la capital sanjuanina y 44 km al noroeste de Villa Media Agua.

El cimbronazo generó olas en las piletas de natación de varias viviendas, hizo pendular lámparas y puso en alerta a las mascotas, de acuerdo a los reportes de sanjuaninos, mendocinos y pobladores de Córdoba y San Luis.