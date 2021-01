Junto a los turistas, la atención de las autoridades sanitarias también se centró en los destinos de veraneo.

En La Plata reconocen que el rebrote impacta de lleno en la costa, donde las imágenes son preocupantes. En Mar del Plata para Año Nuevo viajaron unos 156.000 turistas. En tanto en Pinamar la ocupación general en el último fin de semana rondó el 60%. Ante la nueva disyuntiva entre economía y salud, el propio Axel Kicillof encabezará un encuentro con los intendentes para consensuar un plan de cara a la segunda quincena de enero.

Hasta ahora, el menú se reparte entre quienes respaldan el pedido de cierre durante la noche y aquellos que lo resisten, impulsando otras iniciativas. Una de esas medidas reclamadas (sobre todo por intendentes de la oposición) es la solicitud de PCR negativo al ingresar a las localidades. En el encuentro esa exigencia se pondrá sobre la mesa. Kicillof estará acompañado por Carlos Bianco, su jefe de gabinete, y el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa. Entre los intendentes estarán Guillermo Montenegro (General Pueyrredón), Martín Yeza (Pinamar), Sebastián Ianantuony (General Alvarado), Jorge Paredi (Mar Chiquita) y Arturo Rojas (Necochea).

El trabajo conjunto se hace sentir aunque las imágenes que se difunden pueden más. La Nación envió refuerzo en la seguridad con fuerzas federales. Provincia, en tanto, aumentó el histórico Operativo Sol. Los municipios, por su parte, controlan el espacio público, mientras que los balnearios privados siguen al pie de la letra un estricto protocolo.

Preocupado pero con tono relajante, Guillermo Montenegro evaluó ante Crónica que la mayor complicación la tenemos con la clandestinidad . El intendente de General Pueyrredón destacó que al no tener válvula de escape, los más jóvenes no tienen un lugar donde ir . A modo de ejemplo, en Mar del Plata se desarticulan unas veinte fiestas por noche. Los números que maneja el municipio son llamativos: unos 30.000 adolescentes salen en la noche. General Pueyrredón tiene 46 kilómetros de costa. La oferta es variada. Nosotros tenemos controles en los ingresos a cada playa. Si está llena no podes entrar , resumió Montenegro. Distinta fue la imagen que se viralizó de Pinamar, donde la policía ingresó a las playas en cuatriciclo para evitar el amontonamiento.