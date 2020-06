H ay preocupación en la familia de Carlitos Nair Menem ya que este martes fue internado en una clínica de San Martín por un cuadro de neumonía severa. Debido a los síntomas se activó el protocolo para casos de coronavirus y le realizaron un test para comprobar si se contagió, cuyos resultados se conocerían hoy.

El hijo del ex presidente Carlos Menem ingresó al centro de salud por un cuadro de tos y fiebre, por lo que le realizaron varios estudios. "Venía con mucha tos y me subió la temperatura. Entonces decidí llamar a la obra social y vine por mis propios medios a internarme. Prefiero resguardarme por las dudas... No dormí en toda la noche, me hicieron varios estudios, placa de tórax, tomografía de tórax, análisis de sangre, hisopado. En principio tengo neumonía, me hicieron análisis de sangre y salió bien, pero entre hoy y mañana va a estar el resultado del hisopado", contó Nair en declaraciones a "Informados de todo", por América TV.

También señaló que le avisó a su hermana Zulemita sobre su situación y aseguró que desde que empezó la cuarentena no mantuvo contacto con su familia. "No iba a ninguna casa, ni tomaba mate con nadie. No creo que sea coronavirus. Pero si es, hay que pelearla y a salir adelante, no pasa nada. No me duele la garganta, siento el gusto, tengo olfato. No tengo problemas para respirar ni nada", apuntó.

Y admitió: "Fumaba cuatro atados de cigarrillos por día. Entre las noticias, el encierro y la angustia que te agarra, fumás más y más. Yo no tengo problemas para respirar, definitivamente tengo que dejar de fumar. Vivo acompañado por una persona (su novia). Yo estoy en la parte de arriba y abajo hay un negocio donde hay gente trabajando. Nadie presenta síntomas de nada".

El historial mediático del ex participante de "Gran Hermano Famosos" es frondoso y no escatima en escándalos. Desde su adicción a las drogas, de lo que él asegura haberse recuperado, su gusto por las armas de guerra que demostró en redes sociales, y su afición por la velocidad que hace unos años le causó un grave accidente.