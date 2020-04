F ue el primer basquetbolista argentino que contrajo el coronavirus, por lo que debió permanecer internado durante 19 días en un hospital de Junín hasta que, el viernes, Facundo Corvalán recibió el ansiado alta aunque, ahora, debe permanecer 14 días realizando la cuarentena.

Aliviado por haber superado al peligroso virus, el jugador de 21 años que se desempeña en el Real Canoe de la Liga LEB Oro (segunda división) de España, país en el que contrajo el virus, escribió una carta en la que revive su experiencia. "Tantas cosas se me pasaron por la cabeza: 19 días en el hospital, 19 días en donde hubieron momentos de todo tipo. Algunos me preguntaron: ‘¿Sentiste miedo?’. Y les digo: obviamente sí. Me preguntaba en mi cabeza: ¿y si mis síntomas aumentan? ¿Y si se me pone jodida? Esa incertidumbre, ese miedo...", contó el base.

Pero, también, remarcó los momentos positivos, generado por el apoyo de propios y extraños: "Esos mensajitos, esas videollamadas, la comida que, de alguna manera, me hacía llegar mi familia, esos entrenamientos a distancia con mi novia, ese libro que me hizo llegar un amigo, esas palabras de aliento en el momento justo de algún enfermero, de la familia del básquet y de la prensa en general. No voy a negar que tuve momentos de bajón, pero fueron los menos gracias a ustedes".

Corvalán comentó que está seguro de que fue en España donde contrajo el Covid-19: "Allá la cosa estaba y está muy jodida. El virus llegó a un punto en que estaba en todos lados. Por más que me cuidé e intenté evitarlo, en algún momento la cagué, me descuidé y lo encontré".

Para finalizar, Corvalán dejó un claro mensaje: "¡Quedate en tu casa! ¡Cuidate y cuidá a todos! Pensá también en los médicos, que se la rejuegan y se ponen en tremendo riesgo para ayudar a los que llegan con síntomas. Tengamos paciencia, ya falta menos. Disfrutemos de estar en casa los que podemos".