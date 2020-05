C omo ya sucediera en otras oportunidades, una superproducción brasileña estalló en la televisión argentina. El público eligió "Jesús", la tira que Telefé estrenó el lunes en el prime time y obtuvo un promedio de 12.3 puntos de rating. La trama se basa en la impactante vida de Jesús de Nazaret, contada con gran riqueza de detalles. De los creadores del gran éxito "Moisés y los Diez Mandamientos", "Jesús" reflejará pasajes bíblicos desconocidos y profundizará en las historias de los personajes que convivieron con él. Se grabó en Marruecos en escenarios de época, más de 200 tomas y 350 profesionales a cargo del envío. El primer capítulo se basó en el recibimiento del anuncio de que el hijo de Dios está en camino. María da a luz al elegido y, junto con su esposo, José, tratan de criar a Jesús con valores y principios. La profecía del hombre elegido preocupa al rey Herodes, quien persigue a la familia, obligando a María y a José a tener que criarlo como un joven común, lejos de su misión. Sin embargo, a lo largo de los años, Jesús entiende su papel en el mundo y viaja por los pueblos llevando las enseñanzas de paz e igualdad junto con sus doce apóstoles.

Si bien el público argentino no conoce mucho acerca de la vida del protagonista, el actor Carlos Eduardo Cardoso de Azevedo, más conocido como Dudu Azevedo, en esta nota exclusiva, mediante la tecnología que debido a la pandemia utilizamos en las redacciones, nos acercamos un poco más para descubrir cómo es y qué piensa. Cuando le preguntamos si cree lo que dice la Biblia sobre el hijo de Dios, señaló: "No soy un religioso, pero siempre tuve mucha fe. Creo que Jesús fue un hombre extraordinario, con quien aprendemos hasta hoy. También creo en el amor, el perdón y el respecto de todas las cosas que aprendemos con la historia de Jesús, porque todo lo que tiene principio en la fe se justifica en la construcción de lo mejor para hoy y lo mejor para después". Acerca de la manera que lo eligieron para el rol, admite que no tuvo ningún privilegio con la productora. "Fue por medio de un casting, simplemente fue así". Por otro lado, no duda acerca de qué parte de la tira lo movilizó más, "la vía dolorosa, el Via Crucis". En cuanto a la parte estética, Dudu admitió que tuvo que bajar de peso. "Hice una dieta para adelgazar, enfrenté algunas transformaciones físicas, como dejar mi cabello más largo; pero lo principal fue buscar a Jesús dentro de mí".

-¿Ganaste mucho dinero? ¿Tu carrera cotiza y ahora sos un actor "más caro"?

-Jajajaja, no gané tanto, pero creo que eso no es todo. Y si cotizo más, no pude percibir todavía esta transformación. Estoy estudiando propuestas para volver pronto, hay distintas posibilidades..

Escorpiano y baterista

De su vida privada prefiere hablar poco- "Tengo tres hijos, mi mujer y tres perros", dice, y cuenta que con su familia respeta el aislamiento: "La reclusión es fundamental para todas las personas. La cuarentena es una necesidad. También debo decir que no estoy de acuerdo con las medidas de Jair Bolsonaro frente a la pandemia". Dudu nació el 7 de noviembre de 1978, tiene 41 años, y en 2016 contrajo matrimonio con Fernanda Mader. Desde joven siempre le gustó la música y entre sus favoritos están Rush, Pink Floyd, AC/DC y Jimi Hendrix. Aprendió a tocar la batería, pero luego, casi por accidente, se convirtió en actor. Recordó que visitó Argentina en una oportunidad. "Estuve unos días en Buenos Aires, fui a Bariloche y a Mendoza, y cuando pueda, me gustaría volver", finalizó.