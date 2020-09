La ministra de gobierno bonaerense, Teresa García, afirmó que la decisión del intendente de Tandil de salir del sistema de fases estipulado por la provincia "ha sido inconsulta y absolutamente irresponsable".

En declaraciones a radio Provincia se refirió a la decisión del radical Miguel Lunghi, quien anunció que, mediante un decreto, implementará criterios propios para habilitar actividades en ese municipio. "Tandil se desacopló de las decisiones de la provincia y de Nación sin mirar que no es una ciudad amurallada, sino que pertenece a una región y a una provincia", señaló García. Opinó, además, que es "inentendible cómo el intendente adoptó esta decisión inconsulta y le da formato de decreto municipal", cuando se está "bajo resoluciones de fases del gobierno provincial". "Hace 15 días Tandil no tenía casos y hoy tiene 200", remarcó y planteó su deseo "de que el virus no siga circulando", pero estimó que, si ello ocurre, "el único responsable será Lunghi". El gesto del jefe comunal implica "poca solidaridad con sus pares" de municipios vecinos y adelantó que el gobernador Axel Kicillof "evaluará" qué hacer.