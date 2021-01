H oy termina la medida de fuerza convocada por la Mesa de Enlace (con excepción de Coninagro), aunque desde las entidades deslizaron la posibilidad de extender el cese de comercialización de granos. "Hay una presión grande -están muy enojados- para que esto continúe", dijeron desde la Sociedad Rural.

El presidente de la SRA, Daniel Pelegrina, dijo que las medidas del gobierno destinadas a reducir las exportaciones de maíz con el objetivo de mantener bajo el precio interno "no tienen racionalidad económica, hay que mirarlas con óptica política". El dirigente sostuvo además que la marcha atrás parcial del gobierno, que pasó de cerrar las ventas al exterior a establecer un cupo diario, es "volver a más intervención, los cupos, cartelización y todo esto ya se probó que trae más corrupción". También dijo que los productores "están muy enojados" y que presionan para continuar el paro.

"Todas estas medidas no tienen racionalidad económica, porque se puede explicar en todos lados que están mal. Y la historia reciente nos ha probado el fracaso. No se entiende con racionalidad económica, entonces hay que mirarlo con una óptica política que es lejos de lo que queremos estar pero lamentablemente es eso", dijo Pelegrina en declaraciones a Radio Mitre.

Según el dirigente del agro, "el paro está firme, estamos logrando lo que queremos que es exponer el tema, las razones de esta mala medida y hay un alto acatamiento, así que definitivamente estamos bien. Y hasta el miércoles seguimos firmes y nos estamos reuniendo permanentemente para evaluar la posibilidad de que continúe o que se termine allí".

Criticando al gobierno, el presidente de la Sociedad Rural señaló que "son expertos en relatos, tienen medios, son expertos en echar culpas. Por eso hemos dicho muchas veces que este paro no tiene que tener efecto sobre los precios, no tiene que alimentar la inflación, no tiene que haber faltantes".

Por su parte, Coninagro volvió a ratificar su postura de no adherir a la medida de fuerza.

Luego de la reunión del presidente de la entidad, Carlos Iannizzotto, con todos los consejeros del país que representan las diferentes economías regionales del territorio, se establecieron algunos objetivos de trabajo.

Dijeron que no están de acuerdo con las medidas propuestas por el Ministerio de Agricultura de la Nación, por considerar que generan confusión puesto que si bien la entidad siente que fue escuchada y se desactivó provisoriamente la medida de suspensión de registros de declaraciones juradas de ventas al exterior de maíz, perciben que el intervencionismo continúa ya que se establece un cupo para exportar como en épocas pasadas, sin fundamentos técnicos, sociales o productivos.

"Sostenemos la medida de no estar de acuerdo en adherir al paro de estos días, reiteramos, por el contexto social y la situación económica compleja que atravesamos, pero estamos seguros de que tampoco lo que hemos solicitado ha sido contestado debidamente. No obstante, seguimos trabajando como hasta ahora con la CEEA y las mesas de trabajo y ámbitos de gestión que Coninagro integra", dijo la entidad en un comunicado.