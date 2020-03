A nte la preocupación mundial por la pandemia del coronavirus, son muchos los países que han decidido acatar los consejos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de resguardarse al menos 14 días en cuarentena y así evitar que siga aumentando el contagio. Por ello, Thalía se mostró indignada al escuchar las palabras del presidente mexicano hablando al respecto.

Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lanzó un preocupante mensaje nacional, en donde invitaba a sus compatriotas a salir de sus casas y seguir con la vida normal, para así ayudar a la economía del país. Ante estas palabras, la reconocida cantante no pudo evitar alzar la voz. "No, mis amores, no está bien congregarnos, no está bien salir agrupados, no está bien salir", subrayó la mexicana en un video compartido en su Instagram, en donde aclaró los motivos por los cuales la estrategia del jefe de Estado azteca está totalmente errada. López Obrador declaró estar negado a cerrar fronteras con Estados Unidos y declarar toque de queda, "yo les voy a decir cuándo no salir, por ahora estamos bien, estamos en fase uno, pueden salir a restaurantes", fueron las palabras que indignaron a la artista. Por su parte, la intérprete realizó un extenso mensaje pidiéndoles al pueblo mexicano y a sus fans en general que por favor no salgan de sus casas y acaten los consejos de las personas indicadas para esto, tales como médicos y profesionales de la salud. Tomando en cuenta que el virus es capaz de ser muy silencioso en algunas personas que solo sirven como portadoras que contagian a aquellas con un sistema inmune más indefenso, la actriz de telenovelas aclaró que lo más saludable y amable con los seres queridos es permanecer en cuarentena.

Recordemos que Thalía se encuentra cumpliendo la cuarentena en su casa de Estados Unidos junto con su familia y esta vez demostró que cuando se trata de la salud y el bienestar de sus fans es capaz de ponerse firme sin importar a quién le lleve la contraria. La mexicana creó una bella familia junto con su esposo, el productor discográfico Tommy Mottola, que, siete años después de su boda, en el año 2000, dio la bienvenida a su primera hija en común, Sabrina Sakaë. En 2011 completaron su clan con la llegada de su segundo hijo, Matthew Alejandro, dos niños que hoy se han convertido en los cómplices de Thalía en las ocurrencias más divertidas. La cantante pop es una mamá amorosa, que pone atención a cada una de las necesidades de sus hijos. Y aunque al principio se mostró celosa con la identidad de los pequeños, desde hace unos meses optó por compartir con el mundo esta gran parte de su vida. Ahora, sus hijos son protagonistas de algunas de las publicaciones en las redes sociales, en especial del ámbito familiar.