C on la publicación en la revista especializada The Lancet las dudas sobre la vacuna rusa quedaron descartadas. Así, dirigentes del oficialismo aprovecharon el alivio para machacar contra los dirigentes opositores que habían cuestionado la efectividad de la Sputnik V, algunos de ellos recomendando no aplicarse las dosis ofrecidas por el gobierno nacional. En el coro oficialista sobresalió la vicepresidenta Cristina Kirchner, que, citando la noticia en diversos medios, escribió un mensaje en sus redes sociales. "¡Es-pec-ta-cular!", comentó la titular del Senado en su cuenta de Twitter.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof habló en conferencia de prensa sobre la provincia y aseguró que la publicación deja fuera de lugar a quienes "sembraron dudas y generaron desconfianza sobre las vacunas". Y pidió a los dirigentes de la oposición "llamar a vacunar a todo el mundo, porque esta vacuna no envenena y es una posibilidad de volver a una vida normal".

Apunten a Lilita

Sin menciones directas, todos apuntaban especialmente contra Elisa Carrió. La dirigente de la Coalición Cívica, que volvió a la arena política, había apuntado que "jamás me pondría la vacuna, no hay información clara" y estimó que se trató de "un negocio de Cristina Kirchner con Rusia". La dirigente fue un paso más allá y denunció al Presidente y al ministro de Salud por "envenenamiento". El más directo fue el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro. "Las conclusiones de la revista Lancet sobre la vacuna Sputnik V exponen a los que buscaron menospreciar el esfuerzo del país, que ya está vacunando. Son posiciones mezquinas que juegan con el temor de la gente, pero también dejan en ridículo a quienes las promueven", escribió en sus redes sociales junto a las imágenes de las notas periodísticas de la denuncia de Carrió.

Entre los legisladores, la diputada Mara Brawer recordó que su colega Soher El Sukaria (Juntos por el Cambio) había cuestionado al oficialismo por estar inoculando a la gente "con esta mierda": "Ahora que The Lancet dice que la #Sputnik tiene una eficacia del 91 por ciento, me pregunto si la diputada irá corriendo a pedir que ‘le inoculen esta mierda’", agregó en sus redes sociales.

Mal día para odiar

Desde el PJ, en tanto, emitieron un comunicado celebrando la noticia. "Hoy es un mal día para los odiadores, para los que buscaron, por todos los medios posibles, desgastar a un gobierno que buscó, desde que se desató la segunda pandemia, proteger la salud de los argentinos".

"Hoy es un mal día para los que pretendieron inocularle a la población su jeringa de odio visceral hacia el peronismo y nuestro gobierno".