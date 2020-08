S u mejor golazo. Una nena de 10 años que la rompe en la categoría Sub-10 de Platense tuvo una gran idea solidaria. En tiempos difíciles, marcados por una pandemia que agravó las carencias, la piba juntó 123 pares de botines para donar a sitios en los que no sobra nada.

"Se me ocurrió porque un día vi que muchos chicos y chicas no tienen botines o zapatillas y para mí todos se merecen tener un calzado, por eso le pedí a mi mamá que me ayudara a poner en las redes que estaba buscando zapatillas y botines para quienes más lo necesitan", comentó Zoe Puente, quien vive en San Isidro.

De esa manera surgió la idea, de la que también participaron su hermano y sus compañeros de la escuela San Marcos. Los botines serán llevados a La Cava y al hogar familiar La Esperanza de Boulogne, en el que viven pibes de hasta 14 años que esperan ser adoptados. "Zoe juntó todo esto en dos semanas. Se autograbó y lo difundió ella con sus amigos. Al principio no se imaginaba poder conseguir tantos pares y cuando lo logró se puso muy contenta", contó su mamá, Daniela.

El operativo de entrega

Cuando la chiquita solidaria juntó todos los botines comenzó a organizar la manera de repartirlos. Algunas personas fueron directamente a su casa para recibir un par, mientras que los que fueron destinados a La Cava fueron llevados por un delegado, que los distribuyó entre los chicos que juegan al fútbol en ese barrio de San Isidro.

Pese a la satisfacción inicial, la tarea sigue adelante, ya que Zoe organizó una nueva campaña para juntar más botines. "Ahora vamos por unos 15 pares, pero la idea es seguir sumando, así que a los que puedan ayudar les voy a estar muy agradecida", dijo.

Para colaborar con ella, se puede contactar a la familia a través de la cuenta de Instagram @zoe13football o del WhatsApp 1140835476.