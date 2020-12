M aira Barrera es la mamá de Joaquín Monier, un nene de 11 años de Río Gallegos que sensibilizó a la comunidad cuando le hizo un emotivo y sencillo pedido a Papá Noel. La mamá del niño tiene cáncer y atraviesa un complicado estado de salud a raíz de la enfermedad. Es así que Joaco, su hijo, escribió una carta pidiendo para Navidad que su mamá tuviera "más salud". "Yo sólo quiero pedirte que le regales a mi mamá más salud. Ella tiene cáncer como mi abuela que está en el cielo y la verdad es que quiero tenerla por mucho tiempo más", dice el escrito. Agregó que le gustaría tener una bicicleta, pero que se conformaría con lo que Papá Noel le llevara de todas maneras.

A Maira la diagnosticaron la enfermedad hace dos años. Durante 2018 Joaquín escribió su primera carta pidiendo por la salud de su mamá y desde ese momento es su deseo más importante. "Joaquín es mi primer hijo, con él tenemos mucha confianza y nunca le mentí. Cuando me diagnosticaron, opté por sentarlo a él, que es el hermano más grande, y charlar sobre el tema porque él ya había pasado esta situación con su abuela que murió de cáncer", contó la mamá a La Opinión Austral de Santa Cruz. La idea, agregó, "era prepararlo para que sepa que yo tenía que hacerme estudios y que iba a haber días donde no me sintiera bien".

La salud de Maira se complicó este año y necesita una derivación, pero todavía tiene que terminar de realizarse estudios para poder irse y la situación económica es compleja. Además de Joaquín, tiene dos nenes más, de 7 y 5 años. A pocos días de la Navidad, Maira les pidió que hicieran la carta a Papá Noel, como cada año. De esta forma, se la llevaron a "Papá Noel", el vecino Horacio Huecke. "Cuando vi la carta el día que fuimos a dejársela a Horacio, me encontré con algo tan fuerte que no tuve palabras en ese momento. Es el amor de mi vida, siempre piensa en mí, siempre piensa en el resto, tiene un corazón gigante", contó emocionada. Detalló que Joaquín nunca pide juguetes, "él lo único que quiere es que me dé más vida, son esos detalles que uno no los espera y te sorprenden, me lloré todo y a esta enfermedad la vamos peleando juntos, a la par", agregó. De esa forma, el pequeño gigante, con un gesto simple, dejó una lección de vida para todos. "Él tiene un corazón gigante, es una persona que prefiere darle al resto antes que a él", describió Maira.

Cuando Horacio recibió la carta de Joaco, no dudó un segundo en hacerle llegar su deseo. Así, le llevaron la bicicleta y otros regalos para los hermanitos. Es que el vecino se encuentra con la campaña solidaria que, como cada año, recolecta cartas de los chicos y junta juguetes para repartir a las familias más vulnerables de la ciudad. Al momento lograron juntar más de cuatro mil juguetes, más de 150 canastas navideñas, 400 pollos frescos y más de mil prendas de vestir que durante estos días entregan en distintos barrios.