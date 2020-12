Desafío cumplido. El popular Tito Speranza se recibió de periodista deportivo. Tito publicó en su cuenta de Instagram una imagen de un cuaderno, resaltadores y lapiceras, típica de cualquier estudiante, para manifestar su alegría y agradecimiento por lo que sintetiza como un "cierre de etapa".

Y agregó en su red social: "Otra etapa que llegó a su fin. Hoy me recibí de Técnico Superior en Periodismo Deportivo. Un año duro en lo personal más allá de la pandemia, pero estudiar y de una forma nueva (virtual) me ayudó. Agradezco mucho todo lo que viví y aprendí. Gracias a la vida y a todos los que me acompañaron en estos años de estudio", escribió entusiasmado en la descripción de la publicación.

Héctor "Tito" Speranza se enfocó en el estudio y cierra este 2020 con la mejor noticia. Más allá de haber trabajado como conductor en "Combate" e incluso haber hecho temporada de verano en el teatro, ahora se abre a nuevos horizontes luego de haberse recibido de "Técnico Superior en Periodismo Deportivo".

Tiempo atrás, Speranza dialogó con DiarioShow.com y expresó su deseo de cumplir esta importante meta en su vida: "Si Dios quiere y no ocurre nada más raro que una pandemia, en diciembre me recibo. La idea siempre fue sumar conocimientos y poder unir este nuevo oficio (‘la tele’, como lo llamo) y el deporte, que fue lo que hice toda mi vida".

Como se recordará, Tito" saltó a la popularidad en "ShowMatch" como el guardaespaldas de Ricardo Fort que no quería hablarle a Marcelo Tinelli. "Fue cero actuación, me ponía nervioso. Pensaba cada vez que me hablaba ‘uf, otra vez a mí’, le contestaba con monosílabos y encima tartamudeaba. Prefería la guerra en ese momento", bromeó.