Mientras algunos se preparan para recibir el refuerzo del Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), cuyo monto todavía no se confirmó y al parecer se pagará en junio, alrededor de dos millones de personas que calificaron para ser beneficiarias del bono de $10.000 todavía no cobraron la primera entrega. Según la Anses, hasta el viernes último, un total de 6.288.501 personas lo habían recibido; en cambio 2.000.752 todavía no.

En la conferencia de prensa del sábado, en la que se anunció la extensión de la cuarentena hasta el 7 de junio, el presidente Alberto Fernández argumentó que el IFE "que está destinado a 9 millones de personas, ya fue cobrado por 6 millones de personas". Y agregó que se está trabajando para que reciban un segundo pago. El total de prestatarios, según el dato oficial, será, finalmente, de 8.289.253.

El cronograma total de pagos de la primera ronda, según lo que había anunciado en su momento el organismo, entonces bajo la gestión de Alejandro Vanoli, se extendería en principio hasta iniciado julio, es decir que se tardaría un período de tres meses, salvo que se logre una aceleración de los tiempos.

Los últimos en acceder, se indicó, serán quienes cargaron en los últimos días de abril su opción por una de las modalidades habilitadas para el cobro y eligieron (probablemente, a falta de alternativas según el lugar del país donde viven) ir a retirar el dinero a una de las sucursales del Correo Argentino.

El Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) está destinado a trabajadores informales, personal de servicio doméstico, monotributistas sociales y monotributistas de las categorías A y B, las más bajas. En los próximos días comenzará el pago de un refuerzo, el cual se especula alcanzará también los $10.000.