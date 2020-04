S egún contó en diversas entrevistas, esta semana le habían realizado un test intermedio que le había dado negativo, por lo que el panorama era alentador. Sin embargo, la realización de la tercera prueba era clave para continuar o no con el tratamiento. Tal como contaron en "Intrusos", la morocha aseguró que le dio positivo, pero que se siente bien y seguirá con la cuarentena, tal como está dispuesto en Italia. Paulo, por su parte, continúa con algunos síntomas leves, pero también se encuentra en perfecto estado. Finalmente, en un video que grabó ayer, lo confirmó con sus propias palabras. "El tercer hisopado, o test que me practicaron, dio positivo, todavía tengo coronavirus. La verdad, no sé bien por qué el primero dio positivo, el segundo negativo y el tercero nuevamente positivo. La cuestión es que todavía estoy infectada, pero me siento bien, sin síntomas. Con Paulo, mi novio, nos cuidamos mucho. Por eso les digo que se queden en sus casas". Y continuó después de una pausa: "Tal vez con 15 días no son suficientes para recuperarnos. Yo sé poco, igual que ustedes, de este virus que está dando vuelta al mundo. Tampoco quiero alterar a nadie, pero entre los muchos muertos, sé que nos podemos recuperar. No se automediquen, quédense como mínimo 15 días en cuarentena. Un saludo a todos. Los quiero", finalizó la artista.

Esta semana, tanto Ova Sabatini como Cathy Fulop expresaron su preocupación por la situación de su hija. "No sé si se lo puede volver a contagiar o si puede empeorar la situación. La incertidumbre me mata. Lo que yo haría es tomarme un avión, irme para allá, abrazarla y agarrarme le virus para quedarme con ella. Eso es lo que me daría la tranquilidad que necesito, pero no puedo hacerlo", señaló el padre de Oriana. Recordemos que el cordobés, delantero de la Juventus de Italia, Paulo Dybala y Oriana Sabatini, confirmaron el sábado 21 de marzo que estaban infectados con el virus Covid-19, pero que de todas formas se encontraban "en perfecto estado". El futbolista también habló en las redes: "Hola a todos, quería comunicarles que acabamos de recibir los resultados del test del Covid-19 y tanto Oriana como yo dimos positivo. Por fortuna nos encontramos en perfecto estado. Gracias por sus mensajes y un saludo a todos", indicó Dybala.