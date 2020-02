L a muerte de Sofía Neiman tomó por sorpresa al mundo del espectáculo argentino. La relacionista pública falleció durante una reunión el sábado por la noche en una cena en la casa de Daniel Hadad, donde estaba, entre otros invitados. "Yo estaba al lado de Sofi. Fue todo en un minuto, devastador", relató Marcela Tinayre. Según pudieron establecer fuentes cercanas a la familia, la profesional de comunicación confesó que se sentía mal y que no se podía hacer nada al respecto. Tenía 71 años y se encontraba en Punta del Este, Uruguay y se descompensó. En ese momento, los presentes llamaron a una ambulancia para socorrerla, pero falleció antes de que pudiera acudir al hogar. Por el momento los hijos, Marcos y Francisco, no se han expresado al respecto y viajaron al país lindante para trasladar los restos de su madre.

Neiman nació en La Plata, donde inició sus estudios de arquitectura. Su gran holgura para relacionarse con personas del ambiente le permitió cambiar de profesión y dedicarse a las Relaciones públicas. Desde su empresa, Sofía Neiman Producciones, llegó a organizar eventos, lanzamientos y campañas para compañías nacionales e internacionales de primer nivel como Kenzo, L’Oreal y General Motors, entre otras. "Todavía no caí del todo, todavía pienso que no es cierto", se sinceró Teté Coustarot al aire de " El run run del espectáculo", por Crónica HD, y la recordó: "Era muy generosa, solidaria, se ocupaba siempre de los demás. Era una gran anfitriona, vehemente. Siempre estaba activa". Además, la modelo aseguró que compartió "la vida entera" con su amiga, ya que la conocieron a los 17 años, en La Plata. "Me enteré cerca de la medianoche. Todavía no lo creo, fue inesperado, nadie lo vio venir, nadie se lo esperó. Ella tenía un empuje para todo increíble. Es una hermana que me dio la vida", manifestó emocionada también al aire del programa conducido por Lío Pecoraro y Fernando Piaggio. Mientras, Susana coincidió: "Siempre fue muy saludable, con mucha energía, fuerte. Era una mujer llena de amigos, llena de amor. Era alegre". Todavía sorprendida por la trágica noticia, la conductora comentó que la muerte de Neiman "fue una cosa de locos, pareció algo cinematográfico". Marcela Tinayre, Susana Giménez, Mora Furtado, Teté Coustarot, Evelyn Scheidl y Nequi Galotti formaron parte de su círculo íntimo.