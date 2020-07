E ra un secreto a voces que el protocolo del regreso a las aulas diseñado por Nación iba camino a su aprobación. Así, el Consejo Federal Educativo -con representación de las 24 jurisdicciones y la presencia gremial- dio el puntapié inicial para que las provincias reabran los establecimientos bajo condiciones fundamentales. Desinfección, distanciamiento y escalonamiento, las claves. Varios distritos corren contra reloj para empezar agosto con los chicos en las escuelas.

El protocolo marco y los lineamientos federales que ayer formalizó Nicolás Trotta son la guía que deberán seguir las provincias para reabrir los establecimientos y retomar las clases presenciales. Entre las medidas a cumplir en la nueva etapa (sin fecha confirmada) se destaca el escalonamiento progresivo y la asistencia alternada por grupos de alumnos, "de manera de garantizar el cumplimiento de las normas de distanciamiento social, articulando tiempos de presencialidad y de no presencialidad bajo un modelo bimodal", resaltó la cartera educativa.

La recomendación a seguir es "el modelo áulico burbuja": ocho alumnos (o 16 como máximo) agrupados a los lados del aula y el docente en el centro. El objetivo es respetar el distanciamiento. Con una reducción así, el gobierno resalta dos aspectos: los recreos sufrirán modificaciones per se, ya que no se aglomerarán alumnos; y en caso de detectar un caso sospechoso el contacto estrecho para examinar es más reducido.

"Resulta imprescindible volver a mirar pedagógicamente la planta física de la escuela, imaginar la nueva jornada escolar (desde el inicio hasta la finalización), establecer un orden desde la llegada de los desplazamientos y la utilización de cada uno de sus lugares, considerando que la estructura edilicia también es educativa", añadieron desde Palacio Pizzurno. En esa línea, el Ministerio de Educación continúa en reuniones con el Ministerio de Transporte para investigar en detalle el uso de la tarjeta SUBE y trabajar, en base a ello, con los nuevos horarios. Cabe resaltar que en épocas normales un día de clase moviliza alrededor de 15 millones de personas.

Desde la cartera educativa de la Nación recordaron que "cada jurisdicción podrá construir reglamentaciones propias complementarias". Jujuy, Catamarca, Entre Ríos y Mendoza son las provincias que trabajan en enviar sus protocolos en las próximas horas.

Son varios los distritos que en los últimos días avanzaron con las capacitaciones y las estructuras. "El objetivo es llegar a agosto con los acondicionamientos", le dijeron a "Crónica" desde La Rioja. La provincia buscará terminar las tareas de desmalezamiento durante julio, y después evaluar una fecha exacta. "Hay tres etapas que se están planeando: una es para la ruralidad dispersa; otra para las escuelas rurales (más cerca de las cabeceras); y después las escuelas de las zonas urbanas, pero con las periferias", informaron.

Corrientes también ve agosto como un posible horizonte. Allí será solamente en las terminalidades de primaria y secundaria. "A nivel internacional en todos los países la mayor cantidad optó por el regreso de los alumnos de la terminalidad. Corrientes también", dijo la ministra Susana Benítez.

Desde Tucumán le dijeron a este medio que la fecha la tienen que coordinaron con el COE de la provincia, pero la letra fina está en camino. Entre Ríos, La Pampa y Córdoba, el mismo camino. Sante Fe ve con luz verde para avanzar primero en el territorio de norte, donde tiene menos población.

La Patagonia, espera

El próximo lunes empieza el receso invernal en las provincias patagónicas. Desde allí, en un encuentro con Trotta la semana pasada, salió un reclamo al unísono: retomar en septiembre.

Las bajas temperaturas -uno de los factores que tienen en cuenta los especialistas en salud- serán la causa del reinicio de las clases en época primaveral de Tierra del Fuego, Santa Cruz, Chubut, Neuquén y Río Negro.

Queja gremial

Partícipes del encuentro virtual, los cinco sindicatos nacionales (Sadop, Cetera, UDA, AMET y CEA) aprobaron el protocolo del regreso a las aulas. Sin embargo, Sergio Romero, titular de Unión Docentes Argentinos, dijo en Diario26.com que "si no hay salarios adecuados, posiblemente este entusiasmo de algunas autoridades no sea posible, porque no vamos a ir a las aulas".

Además, pidió ser cauto, porque "es un verdadero interrogante si las escuelas estarán en condiciones para recibir a los alumnos en agosto".