Ayer quedó conformado el programa extraordinario para el próximo viernes en Palermo, donde se disputarán las Carreras de las Estrellas. Estará conformado por 12 robustas competencias. La inicial será el Clásico Estrellas Junior Sprint (G. III-1.000 m) que largará a las 12.30, en tanto que la campanada final está prevista para las 17.30, cuando se largue el Gran Premio Estrellas Mile (G. I-1.600 m).

En la serie de las Estrellas habrá seis pruebas de Grupo I por las que desfilarán los mejores ejemplares de la actualidad. La carrera principal será el Gran Premio Estrellas Classic (G. I-2.000 m), que se disputará en décimo turno y tendrá a estos protagonistas: 1 Milione, 2 American Dad, 3 Special Dubai, 4 Guest Seattle, 5 Maroon Five, 6 Puerto Real, 7 Emotion Orpen, 8 In Your Honor, 9 King Slew, 10 Ya Te Muestro, 11 Asiatic Till, 12 Pinball Wizard, 13 Blessed Mix, 14 Transónico, 15 Islandio La otra competencia saliente es el Gran Premio Estrellas Distaff (G. I-2.000 m), reservado para yeguas, con un destacado lote de fondistas. Habrá que hacerse un tiempo para seguirlas por Internet, porque son carreras imperdibles.