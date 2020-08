El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rechazó con sorna a las críticas formuladas por la ex primera dama Michelle Obama en el arranque de la convención que proclamará la fórmula presidencial demócrata para las elecciones de noviembre. "Por favor, que alguien le explique a Michelle Obama que Donald Trump no estaría aquí, en la hermosa Casa Blanca, si no fuera por el trabajo realizado por su marido, Barack Obama", escribió el magnate en su perfil de Twitter. Recordemos que la ex primera dama dijo en el comienzo de la convención demócrata, que por primera vez se celebra de manera remota debido a la pandemia, que Trump "simplemente no es capaz de ser lo que necesitamos que sea".