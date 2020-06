Tal como había trascendido desde antes del anuncio oficial del último jueves, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ratificó que, dado el aumento de casos de Covid-19 detectados especialmente en algunos barrios vulnerables, la idea general para todo el conurbano bonaerense es mantener las restricciones tal como se venían aplicando en los días previos. Es decir, de los comercios sólo pueden abrir los esenciales y los no esenciales de cercanía que no estén en lugares de mucha aglomeración, como avenidas; no hay salidas recreativas y sólo los chicos pueden acompañar en alguna compra a los padres, en tanto que las industrias pueden seguir abriendo con estrictos protocolos y haciéndose cargo del transporte de empleados. Hay municipios con intención de habilitar más actividades, pero dependerá de los protocolos que presenten para que la provincia eventualmente los autorice. En tanto, en el interior bonaerense varios distritos están en fases de mayor flexibilidad.