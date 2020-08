Hay lugares en los que los repartidores suelen hacer base para esperar pedidos. Estos locales gastronómicos, por lo general, son los que más demanda tienen en horario pico. Como consecuencia de esto, se suelen formar colas interminables para retirar pedidos. A veces de manera ordenada y otras no tanto. Por ejemplo, en una conocida heladería de moda que está en la avenida Pedro Goyena (Caballito), más de una vez los vecinos hicieron denuncias y la policía se tuvo que acercar al lugar para hablar tanto con la gente del local como con los repartidores. Si bien no suelen pasar cosas graves y en líneas generales los trabajadores son muy educados, es común que no se respete la distancia social y que las entradas a los edificios queden obstruidas por repartidores, bicicletas o motos. Todo este panorama se hace aún mas complicado si justo se larga a llover.

De acuerdo con una encuesta sobre el uso de aplicaciones de delivery durante la cuarentena, el 79 % de las personas que ordenó entrega a domicilio la última semana compró comidas preparadas. Opinaia, compañía especializada en investigación de mercado y estudios de opinión pública, presentó el Estudio "Delivery en Aislamiento", una encuesta realizada entre 1.071 casos, que refleja la experiencia y los hábitos de uso de las aplicaciones de delivery durante el confinamiento.