La pareja y dos de los hijos de Silvio Berlusconi tienen coronavirus, luego de que el miércoles se informara que el tres veces primer ministro de Italia dio positivo. Luigi y Barbara Berlusconi, de 31 y 36 años; y Marta Fascina, diputada de 30 años y pareja del ex premier, resultaron positivos al test. Los hijos del también ex dueño del club Milán y Fascina, legisladora que pertenece a Fuerza Italia, el partido fundado por Berlusconi, permanecen aislados y sin síntomas. Berlusconi, de 83 años, permanece aislado desde el miércoles en su casa de la localidad de Arcore, en el norte del país. "Lamentablemente me pasó también esto, pero continúo la batalla", dijo tras confirmarse que tiene coronavirus.