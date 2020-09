L a toma de terrenos sigue siendo motivo de debate dentro del oficialismo, mientras se busca resolver la situación de cientos de predios ocupados, especialmente en el conurbano bonaerense.

A pesar de sus matices, funcionarios nacionales, provinciales e intendentes coincidieron en el diagnóstico. Hay un problema estructural de décadas de falta de acceso a la vivienda digna; críticas a la gestión de Mauricio Macri por no haber intentado solucionar ese punto; y la decisión de considerar las tomas como un delito impulsado muchas veces por dirigentes barriales inescrupulosos que buscan hacer un negocio.

"El derecho a la propiedad privada es sagrado, como dice la Constitución", señaló el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni. En declaraciones radiales, agregó que "nadie puede discutir que hay una crisis habitacional, pero eso no quita que el camino para resolverlo sea el delito", dijo en declaraciones a "El fin de la metáfora" en Radio 10.

En este marco, el funcionario sostuvo que "en los últimos cuatro años el Estado, en vez de poner plata en resolver los problemas de la gente, la puso en los movimientos sociales para no generar conflictos".

En la misma línea, aunque sin apuntar a los movimientos sociales, se expresó el intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta: "Durante el gobierno de (el ex presidente Mauricio) Macri y (la ex gobernadora María Eugenia) Vidal no pusieron un ladrillo en cuatro años, y ahora hablan y comentan los distintos problemas que tiene la Argentina, de los que nosotros nos hicimos cargo, como corresponde", sostuvo.

El intendente agregó que tomas hubo "siempre" y reseñó que en su distrito existen, por ejemplo, "barrios constituidos con todos los servicios, que fueron tomas de tierras durante la hiperinflación alfonsinista". "La base de todo esto tiene que ser la planificación", evaluó Zabaleta y remarcó: "Hay dos derechos de los argentinos que están en tensión, uno es el derecho a la propiedad privada, pero también es el derecho a la vivienda digna".

Situación delicada

"La cuestión de las tomas es una emergencia que viene de una situación estructural mucho más complicada y delicada. Mucha gente a veces se debate entre esta situación y vivir en la calle", expresó por su parte la ministra de Seguridad nacional Sabina Frederic en diálogo con el programa "El gíglico", que conduce Mauro Viale por radio Rivadavia.

En ese sentido, Frederic subrayó que de ese planteo hay que sacar "a los especuladores", que son "una minoría que se beneficia con este tipo de situaciones", vendiendo las tierras que se consiguen a través de las tomas y muchas veces generando conflictos entre varias familias compradoras.