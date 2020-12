"No queremos una Navidad con familias en la calle". Bajo esa consigna, trabajadores de Latam reclamarán hoy porque "la empresa sigue operando y lucrando los cielos argentinos mientras hay miles de trabajadores que vienen luchando desde hace 8 meses y que aún no tienen respuesta por su continuidad laboral", aseguraron. La medida de fuerza será un corte en Ricchieri/Ezeiza a las 8. Participarán trabajadores de Securitas (tercerizados de Latam) "que vienen sufriendo en Aeroparque y Ezeiza traslados compulsivos que no son más que despidos encubiertos y persecución".

Además trabajadores de GPS (tercerizados de Aerolíneas Argentinas) "vienen con la paritaria congelada hace un año y la empresa no deja ingresar a los delegados a las bases operativas de Ezeiza aun con un fallo judicial a favor de los trabajadores que los obliga. Se cuentan de a miles en los aeropuertos las suspensiones, rebajas salariales y despidos encubiertos", aseguraron los trabajadores a través de un comunicado.