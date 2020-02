H ace mucho que Sofía Gala Castiglione dejó de ser "la hija de Moria Casán" para tener un nombre propio, carrera y opiniones fuertes de las que siempre se hace cargo, aun cuando para muchos algunas de sus declaraciones sean algo controversiales.

En el marco de la promoción de la película "Respira", la actriz habló de temas relacionados con lo social y económico. "En lo que más me centro (a la hora de aceptar un papel) es en qué va a atravesar el personaje, y si a mí me sirve desde lo emocional, desde lo intelectual y desde el desafío. Atravieso muy en carne viva todo lo que hago; cada personaje significa un desafío casi de la psiquis. Lo económico importa, por supuesto, pero tiene mucho que ver con el proyecto. Nunca dejaría de hacer un proyecto porque me pagan poca plata, si es que realmente me interesa" comentó a Teleshow.

En esa línea, valoró la chance de "Hacer lo que uno ama, cuando se habla de trabajo y de la dignidad, y de todo eso. ¿Cuántos trabajamos de lo que nos gusta realmente? Qué pocos somos... Nunca el trabajo va a ser digno mientras todos tengamos que trabajar para comer; es algo vital y necesario. Pero los que podemos vivir de lo que amamos, tenemos un privilegio. Yo me siento totalmente privilegiada. Por supuesto, hacer esto, que es mi expresión, es enorme".

Incómoda por la manera en que algunas personas que no la conocen personalmente se refieren a ella, como "falopera", Sofía cuenta que "en este momento no voy más a los grupos de apoyo. Pero fui durante mucho tiempo. Fue mi contención para salir. En los grupos lo que se hace es compartir tu experiencia, ver que el otro está igual que vos, no sentirte avergonzado por esas cosas que hiciste estando en consumo. Es muy importante compartir. Y eso es lo que ayuda. Porque uno tampoco tiene la verdad de nada; cada persona es distinta y atraviesa situaciones distintas. Pero lo que realmente ayuda es contar, y no sólo eso, todo".

Madre de Dante y de Helena, al respecto reveló que "son mis compañeros de vida. Son las personas más increíbles que conozco. Me encanta verlos crecer, conocerlos y ver cómo se desarrolla su personalidad. Los respeto muchísimo, creo en ellos y me encanta que me hayan elegido y que vivamos los tres juntos. Es idílico". A la hora de detallar su cotidaneidad con ellos, la actriz asegura: "Trato de no subestimar en nada a mis hijos. Hay una creencia de que al niño porque es niño hay que ocultarle algunas cosas, o mostrarse de alguna manera, yo me muestro totalmente real con mis hijos. Hablo de todo lo que tiene que ver con nosotros, con nuestra vida, con nuestra casa, con nuestra familia. Los respeto muchísimo, son parte de todo el resto de mi vida". Y, feliz, reveló que "todo lo que atraviesa y atravesó a mi familia, desde mis problemas de adicciones hasta mi separación del padre de mi primera hija, lo hablo con ellos. ¿Viste cómo los padres, cuando se muere una mascota, les dicen a los nenes que se fue al campo? Son situaciones en las que el padre quiere privar al hijo del sufrimiento. Y para mí, el sufrimiento es parte de la vida".