Ayer falleció por coronavirus Virginia Virarica, quien trabajaba de enfermera en el Hospital Durand, que suma dos muertes en su personal de salud durante las últimas 48 horas, tras estar internada durante un mes por un cuadro de Covid-19 agravado por neumonía

Respecto de esta situación, el enfermero del Hospital Durand Héctor Ortiz sostuvo, en diálogo con C5N, que están "alertados y angustiados" por este presente "preocupante" que les toca atravesar, señaló que siguen teniendo enfermeros "en grave estado" y que no tienen gente "para cubrir" los lugares de atención, en un centro de salud que cuenta ya con más de 300 contagiados de coronavirus

"Esta compañera de 60 años que murió se quedaba a hacer horas extras, no se quería ir porque no le alcanzaba el sueldo, hacía horas extras muy mal pagas, 70 pesos la hora. Esta señora tenía diabetes tipo 2 por la edad, pero necesitaba trabajar", denunció Ortiz sobre la enfermera fallecida, en tanto que exigió que no quieren que "muera más gente". Según la historia clínica, el 22 de julio ingresó a ese mismo centro de salud y, luego de ser testeada, fue diagnosticada con neumonía a causa de Covid-19. La mujer permaneció cuatro semanas internadas hasta su muerte.