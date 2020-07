L os largos meses de aislamiento hacen mella en los ánimos de todos, incluso de los que tienen la fortuna de seguir yendo a trabajar. Denise Dumas y Marcela Coronel mantuvieron un tenso debate al aire de "Hay que ver" que terminó muy mal.

El cortocircuito comenzó hace unos días, cuando en el ciclo de espectáculos de El Nueve se hablaba de la prolongación de la cuarentena por la pandemia del coronavirus. Puntualmente, Coronel defendió la extensión del confinamiento, mientras que Dumas explicó que muchas personas necesitan salir a trabajar para mantener a sus familias. Sin embargo, la panelista se mostró en total desacuerdo y la conductora, superenojada, expresó: "Marce, no pasaste hambre. No sabés lo que es llegar a tu casa y no darle de comer a tu hija".

Luego de esto, la periodista sufrió una crisis de nervios durante el corte y no paró de llorar. Además, horas después se confirmó que Marcela no iba a asistir más al programa, ya que esa semana estaba previsto que hubiera rotación en el estudio, como medida de prevención, un motivo que le sirvió como excusa perfecta a la panelista para tomarse licencia y no salir ni siquiera vía Zoom.

Por otro lado, Denise se refirió a la pelea con su compañera y aseguró: "Ese viernes estaba en mi casa y me pareció que fue un debate más de los tantos que hay. Marcela nunca se comunicó conmigo y los chicos de producción se ve que trataron de no intermediar", sostuvo en diálogo con Ciudad Magazine.

"La quiero un montón a Marcela y no me pareció que fuera para tanto, sino un debate más. Es rarísimo. Por eso ni me imaginé que pudiera haberse ofendido. Yo en ese momento estaba en mi casa cuidando a mis hijos, haciendo malabares para salir al aire. Además, se hace difícil por el delay, en el que una habla sobre sí misma, no se ve. Yo no tengo monitor ni retorno en mi casa, nada", explicó la conductora.

Sin embargo, el tiempo no limó las asperezas, y este sábado se confirmó que la comunicadora renunció a su lugar en el ciclo. También, en las últimas horas trascendió la versión de que la panelista podría volver a sumarse a las filas de Jorge Rial en "Intrusos"; de hecho publicó en su Instagram una vieja foto de aquella época. Pero Marcela tiene un programa de radio de 12 a 14, por lo cual esto no es posible por ahora.