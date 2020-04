E l condenado por el caso Carolina Píparo, que fue denunciado por la víctima por haberla amenazado desde la cárcel con mensajes enviados desde un celular, fue trasladado de la unidad neuropsiquiátrica en la que estaba alojado a una cárcel común de Bahía Blanca.

Se trata de Carlos Moreno, quien hasta el momento cumplía su condena en la Unidad 34 de Melchor Romero -que es para internos con problemas psiquiátricos-, y fue derivado a la Unidad 4 de Villa Floresta, en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca.

Después de la denuncia, fue entrevistado por psicólogos y psiquiatras que lo notaron muy bien y dictaminaron que no era necesario que continúe en una unidad psiquiátrica. Moreno sostiene que pese a que en su celda le encontraron un celular debajo de un televisor que no estaba registrado, él no fue quien mandó los mensajes intimidatorios a (43).

Incluso, el mismo domingo pasado, pero por la tarde, cuando ya le había secuestrado el celular, la cuenta de Facebook a nombre de Moreno, desde donde se enviaron los mensajes, seguía activa cuando el condenado estaba aislado y en una reunión con el director del penal.

Los investigadores sospechan que otra persona le puede estar manejando su perfil de Facebook, esto se va a determinar cuando se haga la pericia tecnológica sobre el aparato secuestrado.

La causa por amenazas está a cargo del fiscal platense Hugo Tesón, quien espera el resultado de ese peritaje informático al celular y también pidió informes a la red social Facebook para intentar determinar de dónde partieron los mensajes. La denuncia fue hecha pública por la propia el domingo pasado, cuando recibió mensajes amenazantes en su muro de Facebook.

fue baleada el 29 de julio de 2010, retiró dinero del banco y se dirigió a su casa, en las calles 21 y 36 de la capital provincial. Allí, dos hombres en moto la atacaron y la golpearon para intentar robarle el dinero y uno efectuó un disparo que impactó en el mentón de y le perforó un pulmón.

La mujer fue trasladada de inmediato al Hospital de Gonnet, donde fue sometida a una cesárea de urgencia de la que nació su hijo Isidro, aunque murió una semana después.