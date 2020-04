E l fútbol argentino atraviesa un difícil momento. La pandemia del coronavirus obligó a que toda la actividad deportiva, al igual que en prácticamente el resto del mundo, se tuviera que detener. Sin embargo, nadie sabe en qué momento podrá volver a rodar la pelota en las canchas del país. Lo que sí es un hecho es que pasará un largo tiempo para que las tribunas de todos los estadios cuenten con la presencia de público. Según avisó el ministro de Turismo y Deportes Matías Lammens, la gente no podrá ir a ver partidos, al menos, "hasta fin de año".

"El fútbol con público va a tardar un tiempo. No me lo imagino ni para junio ni para julio", comenzó el funcionario en una entrevista concedida al programa "Fútbol Sin Manchas". "No sé si hasta el año que viene. Diría que, por lo menos, hasta entrado fin de año, seguro. Es un riesgo innecesario", agregó el ex presidente de San Lorenzo. De esta manera se dejó bien en claro la postura del Gobierno Nacional de evitar la aglomeración de gente en los estadios. Además, contó el caso que se vive en la Bundesliga: "la liga alemana anunció que hasta el 30 de agosto, por lo menos, no va a haber público".

Lammens contó además que se está elaborando un protocolo de seguridad para asegurar que el regreso de la competencia se realice en un ambiente seguro y libre de riesgo de contagio.

"Vamos a trabajar para que pueda retornar el fútbol con un protocolo muy estricto, que puedan volver los entrenamientos y los partidos; pero para hablar de público todavía falta mucho", sostuvo el ex candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En tanto, agregó que se encuentra en conversaciones con dirigentes de otros países para encontrar la mejor forma de regresar a la actividad. "Es muy difícil dar un pronóstico certero. El jueves hablé con el presidente de la liga española. Ellos van a promover la vuelta a los entrenamientos con un protocolo sanitario exigente. Uno no sabe que si das un paso adelante, luego podés dar dos para atrás... Uno tiene miedo de abrirla y que se dispare la curva de contagios. Que después tengamos que volver a cerrar", soltó.

Por otra parte, el Ministro habló también acerca de la economía de los clubes. "Es difícil de mantener, estuve de ese lado del mostrador... Los clubes en estos días van a saber lo que se les acredita de cuotas sociales, la gran mayoría de los clubes de Primera viven de eso. Es lógico que si la gente pierde empleo, no tiene ingresos, ni tiene fútbol en abril, mayo, junio, julio, agosto, va a dejar de pagar la cuota", dijo, aunque afirmó que "lo único positivo es que su patrimonio es en dólares y sus gastos quedaron en pesos en su gran mayoría".