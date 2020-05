E n materia educativa, el gobierno mira de cerca al Hemisferio Norte, donde algunos países lentamente regresan a las aulas. Así y todo, según el propio Nicolás Trotta lo reconoció, "tampoco tienen la certeza de que va a ser una decisión que la van a poder sostener". Sin una fecha en concreto, el ministro habló de "un regreso escalonado" después de las vacaciones de invierno.

En diálogo con radio Mitre, el funcionario insistió en que la vuelta -sea la fecha que sea- "no va a ser de la manera tradicional". En esa línea ejemplificó con España, que abre sus escuelas con la mitad de los alumnos. "Las clases no van a volver con normalidad. En el día que la salud nos permita, no vamos a volver todos como si nada hubiera pasado. Vamos a tener que tener medidas de distanciamiento social, controles", sentenció.

Para ello puso números sobre la mesa: "Si volvemos con normalidad, es casi 15 millones de personas en un día en todos los niveles". En sus declaraciones radiales, Trotta resaltó que están "trabajando con un equipo multidisciplinario. Hay distintas etapas del día escolar que nos preocupan, como por ejemplo el transporte. Tenemos que administrar cómo ingresamos, cómo compartimos los espacios comunes, cómo definimos los trabajos en el aula".

"Es una decisión informada", agregó el funcionario. "Escuchamos a las máximas referencias epidemiológicas. Los países que vuelven tampoco tienen la certeza de que va a ser una decisión que la van a poder sostener. Tienen que ver qué impacto tienen en cuanto al nivel de contagio", añadió. En esa línea manifestó que "nuestro escenario es que podamos tener un regreso después de las vacaciones de forma escalonada, pero no tenemos la certeza. Hay que analizar día a día el comportamiento de la pandemia".

"Tenemos que ser muy cuidadosos nosotros", dijo el ministro, quien apuntó contra "los que opinan libremente. Las redes sociales tienen vida propia".

Sobre la educación virtual que lleva adelante el país, el líder del Palacio Sarmiento subrayó: "Tener que ir buscando soluciones para cada uno de los casos concretos. En el marco de una situación tan ingrata, de angustia, un factor positivos es el reconocimiento de la escuela y el rol de los maestros".

El ministro también destacó la desigualdad de los hogares en el país. "La desigualdad se ve en el acceso a la tecnología en el hogar y las trayectorias educativas de los adultos. Tenemos que ser conscientes que la Argentina va a ser más desigual después de la pandemia", concluyó el funcionario.

