E n la previa de otra reunión con las autoridades porteñas para debatir el protocolo de apertura de escuelas, el ministro de Educación nacional, Nicolás Trotta,reiteró que "no están dadas las condiciones" para un regreso a las aulas.

El titular del Palacio Pizzurno ratificó que los alumnos de 5º y 6º año de secundaria podrán continuar con sus estudios en los meses de marzo y abril para que realicen un "módulo específico" que les permita "garantizar el cierre del secundario y los aprendizajes".

De acuerdo con lo que informó el ministro, las únicas provincias que hoy tienen clases presenciales son La Pampa y Formosa, en tanto que Catamarca, San Juan y Santiago del Estero "tuvieron que retroceder", porque hubo "un cambio en la situación epidemiológica". San Luis y varios departamentos de Chaco están evaluando la posibilidad de habilitar el regreso a las aulas. "Son datos que confirman la enorme complejidad del regreso a las actividades presenciales", aseguró Trotta, quien añadió que el "impacto educativo es profundo" y que "esta no es la escuela que queremos, es lo que nos impone la pandemia".

Disputa con la ciudad

Sobre el pedido del gobierno porteño para habilitar el regreso a clases de 6.500 alumnos, el ministro de Educación nacional afirmó que "tenemos que transitar las próximas semanas para que mejoren los indicadores y podamos empezar a tener un regreso escalonado" y en ese marco destacó la importancia de contar con un "indicador objetivo para permitir un regreso seguro".

En ese marco, confirmó que mañana habrá una nueva reunión para revisar la solicitud de las autoridades de la ciudad, y remarcó que la región metropolitana "sigue siendo una de las más comprometidas".

"¿Por qué no se da un paso todavía? Porque no están dadas las condiciones epidemiológicas, sería poner en riesgo a toda la población", dijo durante una entrevista con radio Mitre. Y agregó: "Nada me gustaría más que decir ‘volvemos mañana’, pero sería exponer a un riesgo a la comunidad educativa".