El actual presidente estadounidense, Donald Trump, rechazó ayer la victoria de Joe Biden y reiteró que "la elección no terminó". Aseguró que "no descansaré hasta que el pueblo norteamericano tenga el recuento que se merece y se merezca lo que exige la democracia", antes de dejar la Casa Blanca por primera vez desde las elecciones del martes para ir a jugar al golf en su club exclusivo en Virginia.

"Joe Biden no fue certificado como ganador en muchos estados, mucho menos en varios de los más disputados que irán a recuentos obligatorios, o en aquellos en los que nuestra campaña tiene desafíos legales legítimos y válidos que podrían definir al ganador final", aseguró el mandatario en un comunicado.

En el texto, Trump reiteró sus denuncias contras las autoridades electorales de Pensilvania -estado que le dio la victoria a Biden- por falta de acceso al escrutinio, pese a que el Poder Judicial de ese distrito ya falló que no se está violando las leyes del proceso electoral.

"A partir del lunes, nuestra campaña comenzará a llevar a las cortes nuestro caso para garantizar que las leyes electorales se están cumpliendo y que el ganador legal sea electo. El pueblo estadounidense tiene derecho a una elección honesta", sostuvo el mandatario.

Poco antes, Trump había vuelto a pedir que se "frene el recuento" en los estados que definirán los comicios ante "decenas de miles de votos recibidos ilegalmente". La estrategia de Trump desde las primeras horas luego de finalizada la elección es denunciar fraude y recurrir a la Justicia para frenar el recuento en los estados decisivos.

Un juez rechazó un pedido del Partido Republicano para modificar el escrutinio en Nevada, revés que se suma a los que tuvo el oficialismo en Georgia y Michigan, mientras que la Corte Suprema de Pensilvania denegó la solicitud de detener el conteo de votos.

Mientras tanto, varias de las principales figuras del Partido Republicano se manifestaron divididas entre el apoyo a Trump y el reconocimiento al adversario ganador.

"Algunos republicanos están dispuestos a tirar la toalla y centrarse en las próximas elecciones; no hay futuro para el Partido Republicano si no nos plantamos y luchamos por Donald Trump en este momento crítico", afirmó el congresista Matt Gaetz. Asimismo, la presidenta del Comité Nacional del Partido Republicano, Ronna McDaniel, dijo que "los medios de comunicación no deciden quién gana las elecciones, sino los votantes".

En cambio, el ex gobernador de Florida Jeb Bush felicitó al "presidente electo" Biden y opinó que "es el momento de sanar las profundas heridas". También felicitó a Biden el gobernador de Maryland, Larry Hogan, quien hizo un llamado a la unidad y sostuvo: "Todo el mundo debería desear éxito a nuestro presidente, porque necesitamos que nuestro país tenga éxito".