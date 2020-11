El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que su hijo mayor y homónimo evoluciona "muy bien" luego de que se le detectara coronavirus. "Donald está muy bien. ¡Gracias!", tuiteó el mandatario luego de que ayer se informara que su hijo, de 42 años, había contraído la enfermedad. Casi 12 millones de personas se infectaron con coronavirus en Estados Unidos, el país más afectado por la pandemia. Más de 250.000 personas murieron en el país por la enfermedad, la cifra más alta del mundo. Un vocero que no fue identificado dijo ayer a medios estadounidenses que el hijo mayor de Trump dio positivo a principios de esta semana, pero que no tenía síntomas y que estaba siguiendo las recomendaciones médicas. El presidente electo de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, hizo de la gestión de Trump del coronavirus uno de los temas centrales de su campaña, y el mandatario republicano aún no reconoció su victoria.