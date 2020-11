I nsólito. Aunque el recuento le dio la espalda, su rival ya se proclamó ganador y el mundo reconoció al próximo presidente, Donald Trump no se da por vencido y sigue firme con su deseo de quedar atornillado al sillón principal de la Casa Blanca. Por eso, además de jugar al golf, siguió adelante con su campaña sucia para sembrar dudas sobre el resultado de los comicios del martes pasado.

El derrotado magnate pasó el domingo en su campo Sterling, Virginia, cerca de Washington, tal como había hecho el sábado, donde jugó al golf y se dedicó a hacer lo que más le gusta: tuitear. "Creemos que estas personas son ladrones. Las máquinas de la gran ciudad están corruptas", escribió y agregó que fue "una elección robada". "El mejor encuestador de Gran Bretaña escribió esta mañana (por ayer) que esta fue claramente una elección robada, que es imposible imaginar que Biden superó a (Barack) Obama en algunos de estos estados", continuó.

"Tenemos una historia en este país de problemas electorales", insistió Trump y detalló que en Pensilvania, donde Biden dio vuelta el resultado tras ir diez puntos abajo, hubo "un problema en el sistema de autenticación que afectaría seriamente toda la elección".

Pese a su bronca, las cartas están echadas y a Trump solamente le queda apostar por la opción judicial para tratar que el 20 de enero próximo su vida política no llegue a su fin.

En pie de guerra

Aunque algunos funcionarios y varios referentes del Partido Republicano no están en línea con los deseos de Trump y hasta reconocieron la victoria de Biden, todavía hay quienes pretenden que el magnate no se vaya de la Casa Blanca.

Uno de ellos es el senador Lindsey Graham, quien le pidió "luchar duro" y que no reconozca su derrota, ya que las denuncias de fraude deben ser investigadas. "Trabajaremos con Biden si gana, pero Trump no ha perdido", dijo Graham, senador por Carolina del Sur, quien agregó: "No ceda, presidente. Luche duro".

Pese a que no presentó ningún tipo de prueba, Graham aseguró que hubo irregularidades en votos enviados por correo, un método utilizado por un gran número de personas en las elecciones del martes pasado debido a la pandemia.

Paños fríos

Distinta fue la postura del ex presidente George W. Bush, quien gobernó entre 2001 y 2009, ya que felicitó ayer a Biden y aunque dijo que Trump "tiene derecho" a pedir que se revisen los votos, sostuvo que "los estadounidenses pueden tener confianza en esta elección honesta, cuya integridad será confirmada y cuyo resultado es claro".

"Aunque tenemos diferencias políticas, conozco a Biden y sé que es un buen hombre que ha aprovechado la oportunidad que ha tenido para liderar y unificar a nuestro país", expresó a través de un comunicado, en el que agregó: "El presidente electo ha reiterado que aunque era el candidato demócrata, gobernará para todos los estadounidenses. Le he ofrecido lo mismo que ya ofrecí a los presidentes Trump y Obama: mis oraciones para que tengan éxito y mi compromiso de ayudar de todas las formas que pueda".

Bush también felicitó a Trump por haber "conseguido el voto de más de 70 millones de estadounidenses", a lo que definió como "un logro político extraordinario".