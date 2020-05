L a calamitosa situación que atraviesa Brasil obligó al país con más contagios del planeta, Estados Unidos, a tomar una drástica decisión: prohibir los viajes desde el país sudamericano. Sin embargo, según la Casa Blanca, esta decisión no afectará las relaciones comerciales.

Tal como había anunciado días atrás, la restricción que ya estaba vigente para Europa aplica para ciudadanos extranjeros que estuvieron en territorio brasileño durante 14 días antes de solicitar la admisión en los Estados Unidos.

"Hoy (por ayer) el presidente ha tomado medidas decisivas para proteger a nuestro país suspendiendo la entrada de extranjeros que han estado en Brasil durante el período de 14 días antes de solicitar la admisión en los Estados Unidos", expresó el portavoz de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany. El texto agregó que esta acción "ayudará a asegurar que los extranjeros que han estado en Brasil no se conviertan en una fuente de infecciones adicionales en nuestro país". "Estas nuevas restricciones no se aplican al flujo de comercio entre los Estados Unidos y Brasil", aseguró.

La confirmación llegó poco después de que el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O’Brien, adelantara esta medida: "Esperamos que no sea definitiva, pero, debido a la situación en Brasil, vamos a tomar las medidas que sean necesarias para proteger a la población estadounidense".

Todos a pasear

Este fin de semana, en la víspera del Día de los Caídos, que se conmemora hoy en Estados Unidos, decenas de miles de personas salieron a las calles, desatendiendo las recomendaciones de los expertos.

Con la flexibilización de las restricciones decididas en todo el país, Florida fue uno de los distritos en los que hubo mayor circulación y las playas de Daytona Beach estuvieron repletas, por lo que las autoridades pidieron que se use barbijo y se respete la distancia social. Sin embargo, el alcalde Derrick Henry reconoció que "no es realista ni práctico pedirle a la gente que vaya a la playa y use barbijo".