A todos los que me han preguntado, no iré a la Inauguración el 20 de enero", indicó a través de la red social Twitter el republicano, que tras perder todas las batallas judiciales en su denuncia de "fraude" electoral, reconoció el jueves por primera vez su derrota. La ausencia de Trump en la toma de posesión del demócrata lo convertirá en el primer presidente saliente en no pasarle el mando a su sucesor desde 1869.

El último mandatario que no asistió a la asunción de su sucesor fue Andrew Johnson, el primer jefe de Estado en ser enjuiciado por un impeachment del que fue absuelto por el Senado. Los otros dos presidentes que se saltaron las inauguraciones de sus sucesores fueron John Adams en 1801 y John Quincy Adams en 1829.

Despedidos

Las imágenes en las redes sociales y en las cadenas de televisión que fueron viralizadas, permitieron a muchas compañías identificar a los violentos partidarios que violaron la seguridad de una de los edificios más emblemáticos de la democracia norteamericana. Muchos de ellos pertenecían a corporaciones en varios lugares del país que no dudaron en sancionarlos con la expulsión de la firma.

Uno de los alcanzados por las medidas ejemplificadoras fue un abogado identificado como Paul Davis, quien en las escalinatas del congreso norteamericano vociferaba su intención de irrumpir en el edificio para interrumpir la sesión en la que se certificaría el triunfo electoral de Joe Biden como nuevo presidente de los Estados Unidos. "Todos intentamos entrar al Capitolio para frenar esto", dijo en sus redes sociales el letrado.

Goosehead Insurance, la firma que lo empleaba, decidió echarlo de inmediato. "Paul Davis, consejero general adjunto, ya no es empleado de Goosehead", anunció en un breve comunicado la compañía.