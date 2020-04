C on acuerdo entre la UIA y la CGT, se definió un piso del 75% de cobro de los salarios para los trabajadores suspendidos. Ese pacto será válido para aquellas empresas que hayan sido aceptadas en el Programa de Emergencia de Asistencia al Trabajo y la Producción ( ATP), durante 60 días (comenzando el 1 de abril).

junto al ministerio de Trabajo nacional se estableció que alcanzará únicamene a quienes no estén realizando ningún tipo de tareas en el marco de la pandemia. Desde la cartera que conduce Claudio Moroni fueron tajantes: "esto será únicamente para las empresas que hayan sido aceptadas por el gobierno y la AFIP dentro del ATP, y exclusivamente para los empleados que no estén realizando ningún tipo de tareas. Para los que trabajen bajo cualquier modalidad, estén en la casa o no, se tiene que pagar salario completo". En tanto que "para quienes no tienen una tarea, y haya un acuerdo entre el gremio y el sector, se avalará una quita como mucho del 25%".

En ese marco, el 50% del salario que cubrirá el Estado Nacional será considerado "a cuenta", es decir una parte de lo que la empresa deberá depositarle a cada empleado. "Sabemos que muchas empresas van a decidir suspender personal", reconocieron desde la Casa Rosada, luego de recolectar información de los estados contables de casi el 80% de las firmas que hay en el país, tanto chicas como medianas y grandes. De ese informe salieron datos preocupantes: profesionales y comercio, dos de los rubros que más empleo generan, tuvieron cifras alarmantes.

Con la firma del acuerdo, que se reglamentaría por decreto presidencial, las compañías solamente necesitarán asegurar el 25% de la masa salarial, incluyendo además los aportes.

Un dato no menor: en el texto que lleva las firmas de los principales dirigentes de la CGT y la UIA se establece además que quienes cumplan esos requisitos recibirán la aprobación automática para acordar suspensiones. Pero quienes no, y pacten una quita mayor, no serán rechazados sino que deberán someterse a una evaluación del caso puntual del sector.