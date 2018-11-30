ÚLTIMA CHANCE DE GANAR

Cosecharon tres derrotas en la gira europea, pero hoy tienen la oportunidad de despedirse con una victoria. Con ese objetivo, Los Pumas enfrentan al Barbarians británico en Twickenham, Londres, presentando 10 cambios con respecto a la caída ante Escocia.

Basado en la idea de darles minutos a todos, Mario Ledesma decidió que, del quince que perdió con Escocia (14-9), no estarán Santiago García Botta y Agustín Creevy en la primera línea, Tomás Lavanini en la segunda, Javier Ortega Desio en la tercera, Gonzalo Bertranou y Nicolás Sánchez como medios y Jerónimo De la Fuente, Matías Moroni, Bautista Delguy y Emiliano Boffelli entre los backs. Ingresan Juan Zeiss, Julián Montoya, Matías Alemanno, Tomás Lezana, Martín Landajo, Joaquín Díaz Bonilla, Bautista Ezcurra, Matías Orlando, Sebastián Cancelliere y Juan Mallía.