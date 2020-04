En medio de la pandemia del coronavirus, Marcelo Tinelli no anduvo con vueltas y dio un panorama sobre las intenciones de la AFA respecto al fútbol. "Están pensando en reprogramar todo de vuelta, un calendario nuevo a largo plazo", adelantó el presidente de San Lorenzo, cargo hoy de la Superliga. "Vamos a jugar cuando los Gobiernos lo decidan. La salud está por encima", remarcó en un audio de WhatsApp enviado al programa Un buen momento por Radio La Red.

Luego se refirió a la ayuda que recibirán de parte de las cadenas televisivas que tienen los derechos de transmisión del fútbol en el caso de que los torneos no se reanuden en el corto plazo. Y esto fue lo que dijo: "Ya hemos hablado con las cadenas de televisión para ver si no vuelve el fútbol en el corto plazo si pueden apoyarnos con el contrato anual que tenemos firmado. Lo están pensando pero hay buena predisposición de Fox y Turner. Es algo importante que trabajamos con Chiqui Tapia, veremos cómo sigue y estamos esperando la confirmación. Ya es importante que la cuota de abril la van a pagar, se paga adelantada y el 10 los clubes van a tener el dinero para pagar abril. Estamos viendo la situación de los clubes, sobre cómo vamos a hacer frente fundamentalmente a cómo serán las erogaciones de los empleados y el plantel profesional. El daño ha sido muy grande en cuanto a los ingresos, teniendo en cuenta que los clubes no solo viven de la televisión sino de los abonados, de los socios, en el caso de San Lorenzo que el mayor ingreso lo tienen de ahí con casi el 70 por ciento. Más los sponsors, más las ventas, creo que será un mercado más complicado. Lo han dicho directivos europeos sobre la compra de jugadores a partir de ahora".